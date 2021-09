Lewis Hamilton is aangekomen op het circuit van Zandvoort. Zoals altijd heeft het Britse stijlicoon zich weer in opvallende kleding gehuld om de aandacht op zich te vestigen. We zeggen het eerlijk: we hebben onvoldoende verstand van mode om verschillende ontwerpers uit elkaar te kunnen houden op de catwalk van de haute couture, maar het ziet er wederom flashy doch zelfverzekerd uit. In Spa liep Max Verstappen een paar halve punten in op de Britse klassementsleider, maar gezien zijn vroege aankomst en zelfverzekerde tred in dit grijze ensemble dat wordt afgetopt met een klein sjaaltje (dat - wow! - zowel de Nederlandse driekleur als de Britse Union Jack in zich heeft!) proeven we hier een sterke drang om te winnen bij de regerend wereldkampioen in de Formule 1. Zou hij Max een toontje lager kunnen laten zingen? We gaan het zien dit weekend!

