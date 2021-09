Het is ongelofelijk hoeveel wangen de EO Dam-ophitser Akwasi kan toekeren. De omroep zwichtte eind vorig jaar voor zijn chantage nadat de Sinterklaas-hater tijdens een interview wegliep met de laptop van een journalist en het apparaat alleen terug wilde geven als het gesprek werd gewist. Gelukkig was er een back-up, maar daar alleen al over in discussie gaan is van de zotte. De ruggengraat van de gelovigen bleek nog zwakker: niet alleen lieten ze het na om aangifte te doen van diefstal en afpersing, maar daarnaast hebben ze Akwasi geholpen bij het bemachtigen van een plekje binnen de publieke omroep. Blijkbaar is het bedreigen van journalisten een kwaliteit die de EO zoekt in nieuwe NPO-collega's. Slechts enkele weken nadat zijn eigen journalisten waren bedreigd schreef EO-baasje Arjan Lock een lovende aanbevelingsbrief (hier volledig) voor de erkenningsprocedure van Omroep Zwart en die is dankzij een wob-verzoek nu in te zien. "Als EO willen we graag een warme aanbeveling doen voor de komst van Omroep Zwart in het publieke bestel", typte Lock op een nog niet gestolen laptop. "Wij gaan graag de samenwerking aan, ook omdat wij een gedeelde missie hebben." Wat deze missie is, vertelt hij niet, maar als wij moeten gokken is het 'elkaar zoveel mogelijk de hand boven het hoofd houden terwijl we bakken belastinggeld uitgeven aan programma's waar vrijwel niemand naar kijkt'.