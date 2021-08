Heb altijd gedacht, dus ook in de politiek, dat de personen met de meeste punten (stemmen) een plaatsje verdienen in het team dat de naam regering heeft. Wat personen onderling niet van elkaar kunnen zetten of plaatsen is ondergeschikt aan de wens van het nederlandse volk wat door zijn stem kenbaar heeft gemaakt. Het lijkt mij mij vrij logisch als 1 van de personen niet wil toegeven, de keuze vrij eenvoudig is, ophoepelen, de volgende in de rij... aantreden. Dan is het gelul in de ruimte wat momenteel speelt in mijn opinie verspilde tijd. Dus in volgorde van niet willen... rutte, kaag, hoekstra, daarna stakkers/verliezers als klaver en ploumen, spullen pakken en opgedonderd. Jullie lichten worden gedoofd, en probeer het eens een tijdje in de bijstand. Kunnen jullie ervaren hoe het leven van veel nederlanders er voorstaat door jullie gepruts van de afgelopen jaren. Het lijkt mij toe dat er genoeg personen in het politieke wereldje rondstappen die wel genegenheid kunnen en willen ten toon spreiden ten aanzien van de oorspronkelijke nederlandse bevolking. Laat al die wilde plannen zoals klimaat, asiel en meerdere zaken voor wat het is, draai alles terug naar het oude normaal. Wil niet zeggen dat het vroeger beter was, maar wel anders, gemoedelijker en toekomst voor de jeugd en genoeg zekerheid voor de oudere generatie, de zieke medemens (buiten hun schuld). Maar helaas, vanaf het moment dat e.u door balkenende werd omarmd, ondanks bezwaren en een nee van de nederlanders, ging het langzamerhand berg afwaarts. Wat er allemaal wel niet mis gegaan is, teveel om op te noemen, men weet het allemaal en wordt er dagelijks mee geconfronteerd. Benieuwd of de huidige regering/kabinet het roer wil omgooien en vertrekken en plaats maken voor bestuurders met verstand van zaken. Voorbeeld, geen gesjeesde leraar als minister op volksgezondheid, nee, een arts met een team om zich heen, die weten waar ze het over hebben. Kan nog veel meer dingen aanhalen, het trieste is, de verantwoordelijke personen lezen dit nooit. Indien wel, blijven ze als een blinde achter hun eigen ik aandraven met oogkleppen. Jammer, heel jammer. Hoop op betere toekomst, maar...