Er zit een nieuwe koning op de troon, een nieuwe alfa op de apenrots, een nieuwe knikkerkeizer op het schoolplein. De best verkochte auto van Europa is niet langer de veel te voorspelbare Volkswagen Golf (laatst weer vernieuwd, maar nog steeds hetzelfde) of de emotieloze Renault Clio. Nee, Europa luistert eindelijk eens naar de wijze woorden van Captain Slow en is massaal voor de Dacia Sandero gegaan. Liefst 20.446 exemplaren reden in juli de Europese showrooms uit (waarvan slechts 338 in Nederland) en daarmee is het de best verkochte auto van ons werelddeel. Logisch ook, want als u geen interesse in auto's heeft doet de Dacia exact hetzelfde als die andere vierwielers, maar dan voor veel minder euro's. En als u zich op een weekenddag met gevaar voor eigen leven tussen het kleinkindbezoekende verkeer begeeft, zult u al snel tot de conclusie komen dat een groot deel van de samenleving geen moer om auto's en fatsoenlijk autorijden geeft, dus de potentiële afzetmarkt is enorm. En aangezien het aantal ongeïnteresseerde bejaarden de komende jaren alleen maar stijgt, breken er gouden tijden aan voor de Sandero. Zo ziet u maar weer dat de Top Gear-boys hun tijd ver vooruit waren. Lang leve de Sandero, de nieuwe koning van het asfalt!

