Grip1, Prio Prio. Brandweer Brandweer. Het hoost in Zuid-West Friesland. In het watersportdorpje Woudsend, bekend van oa randstedelingen in Gaastra-jassen en Het Gedicht van Gerard Reve (Nu weet ik, wie gij zijt, de Jongen die ik eenzaam zag te Woudsend en daarna, nog op dezelfde dag, in een kafee te Heeg. Ik hoor mijn Moeders stem. O Dood, die Waarheid zijt: nader tot U.) is de pleuris uitgebroken wegens aanhoudende stortbuien. Straten blank, kelders ondergelopen. Er worden gigantische millimeters neerslag gemeld. En die bui blijft nog wel eventjes hangen. Lees ook: Pleatslik bakken mei rein: soad meldingen fan wetteroerlêst by Meldkeamer (Omroep Friesland). Realtime Woudsend RampTracker hiero via TwitterLive. Later meer...