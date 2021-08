Samen met Halo toch wel de shooter franchise die onze jeugd de moeite waard maakte. Dus natuurlijk klikken we elke keer wel even als COD iets nieuws dropt. Op het eerste gezicht dachten we dat we naar een multiplayer exclusive zaten te kijken, maar na nog een paar keer terug scrollen en DE WEBSITE te lezen, schijnt er dus ook weer een volledige single player campagne in te zitten. We voelen nog niet de verhalende en karakter-gedreven bezieling uit de Modern Warfare reeks, maar die misten we eerlijk gezegd bij COD's vorige "WW 2" drie jaar geleden ook al. Maar die laatste paratrooper scene uit de trailer is wel weer wereldklasse hoor.

