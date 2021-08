Het labeltjesplakken neemt inderdaad groteske vormen aan, en helaas doen veel ouders hier vrolijk aan mee. Want hoe leuk is het wel niet om in je koffieleutgroepje te kunnen vertellen dat je kind heel erg """speciaal""" is, en uniek enzo.

Nou, niet in huize Binkoo in ieder geval! 3 kinderen, en alle 3 gewoon lekker normaal, zonder rugzakje of andere emotioneel door de ouders getriggerde bagage. Eigenlijk ook wel best uniek.