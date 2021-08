We weten het, niet iedereen houdt van extreem vooruitstrevende autotechniek die zich aan de ruimtevaart kan meten, om vierwielers in laagvliegende vaart over zijdeglad asfalt hun rondjes te laten draaien. Maar alhier zijn we enorm blij dat de Grand Prix in Zandvoort doorgang mag vinden, want er benne liefhebbers op de roze burelen. Mosterd heeft zelfs kaartjes (en is nu mokkend van onzekerheid in limp home modus) en Struikrover is regelmatig in de Groene Hel te vinden met zijn daily driver. Bovendien heeft de F1 natuurlijk een hoge maatschappelijke relevantie, dankzij het wereldwijde sociale engagement dat de chronisch onderdrukte, zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton aan de sport geeft! Tegelijkertijd snappen we ook wel dat Duncan Stutterheim en die Lul van Lowlands zich vandaag afvragen waarom zij nooit op het idee gekomen zijn om een Oranje in hun organisatie op te nemen - want dan mag je alles en gaat je feestje altijd door. Want of je nou 70.000 of 110.000 bezoekers toelaat, wat maakt de driedaagse F1 nou zo anders dan het driedaagse Mysteryland of Lowlands, die respectievelijk een en twee weken voor de Dutch GP plaats zouden vinden, maar niet door mogen gaan?

We hebben er zin an, maar het uitzonderingsbeleid achter dit meerdaagse evenement met overnachtingen dat zichzelf een festival noemt, klinkt naar handjeklap in ivoren torens en koninklijken huize, en we moeten kritisch blijven. Derhalve: een raceconstructie reconstructie.

Zoals de kejonaregels op dit moment zijn, mag je tot 1 september geen meerdaagse evenementen met overnachting houden voor meer dan 750 mensen die geen vaste zitplaats hebben. De F1 van Zandvoort staat gepland voor 3, 4 en 5 september. Pech voor Mysteryland en Lowlands dus, maar de F1 lijkt die dans te ontspringen. Naar verluidt moet het bezoekersaantal naar tweederde van de geplande 110.000 en moet iedereen een vaccinatiebewijs, een herstelbewijs of een negatieve test-voor-toegang kunnen tonen. Vooral die laatste is gedoe, want meerdaags in en uit lopen. Naar de camping. Over camping gesproken, daar begint het te wringen:

"Het is weliswaar een meerdaags evenement maar op de locatie vinden geen overnachtingen plaats en er zijn vaste zitplaatsen op de buitentribunes, is de gedachte", schreef de Staatsomroep op basis van BRONNEN. Ja, aan onze hoela: de bezoekers staan met 100.000 man anderen op Camping De Lakens, 4 km verderop. Náást de baan is een Radio 538 Campingdorp opgebouwd, maar ja: dat hoort officieel niet bij de organisatie, ook al staat het op DutchGP.com. En die 15.000 (!) officials, crew- en teamleden die drie dagen op de baan zijn en op de omliggende campings tukken? Kwamen deze gelegenheidsargumenten goed uit? Had Lowlands z'n campings dan ook maar gewoon door 3FM moeten laten sponsoren?

Dan die bezoekersvermindering: een derde heeft pech. Maar wélk derde? Wie gaat dat bepalen? Moeten groepjes van drie of vier makkers die samen kaarten hadden ineens iemand thuislaten, en moeten ze zelf dat strootje trekken? Gaat Prins Bernhard lootjes trekken en zitten de namen van zijn eigen vrienden dan ook in die hoge hoed of is alleen Mosterd met zijn makkers het Bronzen-Ticket-Bokje? Want zijn connecties in de bierwereld zijn weer precies bij de verkeerde brouwerij - zul je altijd zien. En mogen de kaarthouders (die hun tickets kochten voor een race die in 2020 al niet door ging) met hun huidige kaartjes nog een jaar wachten op de volgende GP van Zandvoort in 2022, of worden de cancelkaartjes terugbetaald. En zo ja, door wie?

In 2018 vroeg de GP nog geld aan de overheid om het evenement op de racekalender te krijgen. Toen nog niet demissionair MinPres Mark zei daarover op 2 november 2018 tijdens een persco en gelardeerd in zijn bekende ambtenarenbranie: "De financieringskant zou ik zeggen: bedrijfsleven, wees nou even stoer, los dat zelf op." Een klein jaar later ging er natuurlijk alsnog ruim 2 miljoen euro van het Rijk naar de race, via een soort CO2-compromis: meer treintjes tussen Haarlem en Zandvoort, want bereikbaarheid van het duincircuit is nogal een dingetje.

Ook nu staat de organisatie de hand op te houden, lazen we in de krant van elektrisch fietsend Nederland: "Volgens DGP-directeur Robert van Overdijk moet de organisatie zelf ook worden gecompenseerd. Hij heeft meermalen gezegd dat het evenement alleen financieel ‘uit’ kan op basis van het eigen draaiboek. ‘Als het evenement vanwege de coronaperikelen alleen met minder publiek kan doorgaan, ‘zal iemand moeten bijspringen’, aldus Van Overdijk." De originele compensatieregelingen voorzagen niet in gratis geld voor evenementen die gewoon door gaan maar - krek - die voorwaarden zijn begin augustus aangepast in het voordeel van Zandvoort. Zouden de voetbalclubs nu ook aan die bel kunnen trekken en zo ja, mag dat dan in godsnaam wel betaald worden uit die 7 miljard euro te veel betaalde, frauduleus gebruikte NOW-gelden? Want pandemie of nie: Mark & Hugo hebben de belastingbetaler onderhand wel genoeg weggooigeld gekost, non?

Vanavond dus weer een persconferentie van Pandemiepeppie & Coronakokkie. De organisatie van de Dutch GP wil niet reageren totdat die gehouden is (lees: achter de schermen wordt er nog hard onderhandeld over de voorwaarden voor doorgang, de uiteindelijke bezoekersaantallen en geëiste compensatiegelden) maar het evenement lijkt - gelukkig - door te gaan, zij het onder de doodvermoeiende corona-krampachtigheid die al anderhalf lang een grijze sluier trekt over alles wat leuk is en daarna nog eens extra doodgeknuppeld wordt door bureaucratisering met testen voor toegang, QR-codes en stomme kudtwoorden als "placering". Maar als je kijkt wat er allemaal is afgelast, omgelust en kapotgeprutst aan feestjes, festivals & evenementen, staat één ding staat als een paal boven water: haal een Oranje in je organisatie zet een vierkante bril op bij iemand om jezelf door de politieke mazen van de pandemie te smeeroliën. VROEMMMM!

Met dank aan drukte- en draadjesmaker René "geen sportevenement" Lukassen.