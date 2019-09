De Formule 1 race in Zandvoort is het nieuwe Griekenland. Daar ging ook geen cent meer naartoe volgens Mark Rutte. En daar gaat dus toch geld naartoe. "Staatssecretaris Stientje van Veldhoven steekt 2,3 miljoen euro in verbetering van de treinverbinding tussen Haarlem en Zandvoort. De investering is opvallend omdat zowel premier Rutte als minister Bruins verzekerden dat er geen stuiver rijksgeld voor de Grand Prix zou worden uitgetrokken." Als Rutte nou ook nog even de poeplap trekt voor een knap likkie verf, dan zijn we helemaal klaar en kunnen we met zijn allen gewoon lekker naar die race gaan kijken. Nu maar hopen dat minister Bruins een beetje zuiver is in de scheiding der machten en zich niet met de banking van de Tarzanbocht gaat bemoeien.