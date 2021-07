Na de Sletzomer, Dansen met Janssen en terrasjes in Frankrijk, is nu dus ook buitenlol zoals Mysteryland, Lowlands en Down the Rabbit Hole allemaal afgelast. (Hoewel, op internet zijn er altijd konijnenholen om in te duiken, zoals het festival van ongemak dat Forumland heet, of Benninkfest met den Bijbel.) Afijn, dat Lowlands niet doorgaat is feitelijk en letterlijk de schuld van Mark en Hugo, die met hun a-selectieve versoepelingen en een berg desinformatie over prikken & door naar de disco hoogstpersoonlijk voor een demissionaire besmettingspiek hebben gezorgd.

Een piek onder relatief risicoloze jongeren, een piek die medisch gezien nauwelijks gevolgen had en een piek die al weer is afgevlakt, maar een piek desalniettemin waardoor de kroegen weer vroeger dicht moesten, de spreekgestoeltes een ventilatorplaatje kregen, en Lowlands ia afgelast. "Sorry", fluisterde Mark, terwijl wij de medemensen met de schuldvinger naar elkaar gingen wijzen. Het benne de jongeren! Het benne de wappies! Het benne de antivaxxers!

Nee. Het waren Mark. En Hugo. Demissionaire druiloren, draaikonten en de echte wanbeleidswappies. Op de LL-website staat sinds maandag desalniettemin het zinnetje "Ook dank voor de overheid vanwege hun constructieve houding en het mogelijk maken van een garantiefonds waardoor het voortbestaan van de sector en dus ook Lowlands gewaarborgd is." Want Mark en Hugo hebben iedereen afgekocht (waarom werd dat ID&T-kortgeding tegen de overheid op het laatste moment afgelast, denk je?).

Eric van Eerdenburg, die extreemlinkse eikel die Lowlands bestiert, sprak met de zakken vol gratis geld van de belastingbetaler de laatste acht luisteraars van NPO3FM toe, om valselijk te beweren dat "de veertigers, vijftigers en zestigers die zich niet laten vaccineren en nu ongevaccineerd in het ziekenhuis liggen" schuld hebben dat zíjn festival niet door gaat. Dan ben je een speciaal soort eikel hoor. Niet alleen zijn die IC-bedden nog maar met een handjevol mensen gevuld, Eerdenburg weet helemaal niet of die wel of niet gevaccineerd zijn.

Bovendien:

Vaccinatie betekent niet dat je geen anderen meer zou kunnen besmetten. Zíjn festival, dat was nou eens een superspread-event in de dop en het is wellicht helemaal niet zo onverstandig dat het niet door gaat. Het getuigt alleen van wanbeleid dat Mark & Hugo dat pas een maand van tevoren besluiten. Ze hadden in maart al kunnen zeggen 'kroeg, restaurant en andere kleine & geplaceerde gezelligheid, zeker in de buitenlucht, dat kan prima deze zomer. Maar zweterige clubs en overvolle festivaltenten, dat doen we nog ff niet'. Had je nu niet naar boze festivalbaasjes en hun nepnieuws hoeven luisteren.

Want Van Eerdenburg stookt met zijn retoriek het publiek op tegen "daders" die helemaal niet bestaan. Daarop nog even voortbordurend, met name voor alle gretige "WAPPIES EN ANTIVAXXERS HEBBEN HET GEDAAN"-roepers: zo veel 'wappies' en antivaxxers zijn er überhaupt niet: De vaccinatiebereidheid in Nederland ligt bij alle leeftijdsgroepen vanaf 16 jaar op 90 procent of hoger, bij 70-plussers zelfs bijna op 100 procent, aldus het RIVM dat daarmee stijgende (!) trend beschrijft*. De ziekenhuizen kunnen het prima aan. De ouderen en zwakkeren zijn steeds beter beschermd. De vaccinatiegraad neemt gestaag toe. En de natuurlijke immuniteit draagt ook bij aan bevrijding van het virus.

(*Onder mensen die aan deze maatschappij meedoen, niet onder bepaalde groepen in de parallelle samenleving)

Verslik je niet in die paar 5G-wapmachines op het wereldwappieweb om te denken dat iedereen gek is. Log uit en je leeft in een land waar mensen grotendeels normaal & respectabel met elkaar om gaan. En toch worden we tegen elkaar opgestookt. Het probleem, meneer, is het beleid. De demissionaire zwalkers, die zich achter OMT's, onrechtsfilosofen, omkoopmansvriendinnen van China en de rode NPO-wijntjes van Ab Osterhaus verschuilen. Beleid dat wordt versterkt door hysterische media, die achter iedere bijwerking een reportage hangen en zich dan afvragen waarom mensen VRAGEN hebben bij het vaccin. Die van elke langdurige zieke jongere een norm-verhaal maken, waardoor mensen een permanente angst voor sociale interactie wordt aangepraat. Beleid dat wordt vertaald naar nepnieuws, door egoïstische klootzakken zoals Eric van Eerdenburg, die vooral aan zijn festival (en al het gratis overeindblijfgeld) denkt, en bereid is daarvoor onschuldige IC-patiënten onder de bus van het volksgericht te trappen.

We worden - grotendeels onbedoeld, want het is geen complot maar vooral incompetentie - tegen elkaar uitgespeeld en iedereen (ja, wij ook regelmatig) tuint er in meer of mindere mate in. Maar wij krijgen in ieder geval geen staatssteun dus wij kunnen tenminste vrijuit spreken. Afijn, voordat we te stichtelijk eindigen, willen we vooral nog eens benadrukken wat voor totale lul die Van Eerdenburg is. Jeeeeeezus wat is dat toch een bekrompen koekenbakker.