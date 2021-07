ja het zit dus zo dat de kartelmedia doet alsof er niks aan de hand is maar billie gates en zijn gekloonde vriendje soros zijn dus al zeker pak hem beet 6000 jaar bezig met het omvolken van de aarde omdat '''ze''' iedereen dood willen hebben zodat er een slavenvolk overblijft die dan met muilkorf op de hele dag in de siliciummijnen moet gaan werken om zo nog meer 5G-chips te kunnen maken waarmee via de msm en kartelmedia en illumintaie de geheime agenda van klaus schwab en davos economisch wereldforum wordt uitgevoerd want het liefste willen ze iedereen veranderen in een wasmachine of koelkast die ook gevoel kan detecteren en dat aangestuurd door gevaccineerde micr

ochips van 5G is het transhumanisme wat eigenlijk een aanval op de natiestaat is terwijl dat dus al in zeker vijf boeken is beschreven door precies één man die alles al jaren en jaren en jaren doorheeft maar door de mainstrema kartel linkse '''ze''' steeds weer belachelijke wordt gemaakt en geframeddemoniseerd dus hij is een roepende in de woestijn wat raar is want zijn geniale grootheid zou al lang moeten zijn erkend en beloond met 166 zetels maarja geenstijl en tpo blijken ook ineens betaald door soros en de who/nwo/lizzards zul je altijd zien weer geen 4chan in nederland schuld van linkse indoctrinatie maar ecco homo waarom ik zo groot en fantastisch ben en zo geniaal en eigenlijk als enige kan zien wat er echt gaande is waarom wil niemand mij geloven boehoehoehoe is ben zo briljant en de rest zo dom en achterlijk ik ben het weg en het licht en de waarheid niet te verwarren met superjank maar ik napoleon baudet met mijn josefine aan mijn zijde eeuwig strijdend tegen windmolens en natuurlijk voor het zeevaartrecht want we zijn allemaal vruchtwater maar dat zul je altijd zien want vrcuhtwater is in wezen ook dikastocratie en geen oikofobie al wordt dat best wel vaak verward door dwe judassen en backstabbers en dat terwijl corona gewoon een griepje is waar niemand aan sterft is allemaal gepland door de grote reset wat zwart op wit staat maar. niemand wil het lezen alleen ik het is dus gewoon stom dat fvd niet inmiddels 4 miljoen leden heeft want als je echt chamtrails wilt bestrijden dan moet je een cloudbuster kopen en ja dat dis dus deze jongen die eigenhandig een cloudbuster heeft gebouwd en toen ineens waren ok de lizzardpeople én de crabpeople verdwenen dat is natuurlijk geen toeval -hips- ik drink helemaal niet veel af ent eo gewoon een wijnproeverijtje maarhee wat wil je dan dat je zuster met een neger thuiskomt ja nee dat is typisch npo terwijl lees maar wat bach er van vindt dan weet je gelijk dat dinosaurussen ook maar zozo zijn en het prima toeven is op madagascar dus waar ging het dan over al die tijd HAAAAAAAAAANS! HAAAAAAAAAAAAAANS! ZE KOMEN ONS IN 5G-KOELKASTEN VERANDEREN! HAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANS! nouja dan zeg ik dus van van ja dat ik dan zeg van ho daar moeten we gewoon echt voor staan want kalerghi komt ons homeopathisch verdunnen met experimentle vaccins die al lang te koop waren op silk road wat dan weer het product is van een held zoals er veel helden zijn in mijn leven vooral als racist zijn of crimineel of beiden maar wacht tot ik mijn veldtocht tegen egypte en daarna rusland en daarna albion en dan op naar rome dan zal de werel zien wat de matrix echt is en ga ik direct op de gemeodstoestand reageren via het transhumanistische nexit wat zoveel al gaande is als je tussen de regels doorleest maar dat is door kartelstutters die hun masker af doen weer te moeilijk ook al heb ik dat in 1200 boeken helemaal uitgewerkt en doorontwikkeld dat zie je cdavdd66links niet doen is het wel maarja alleen maar omdat ik zo geniaal en succcesvol en groots ecco homo koning van het universum eter van werelden ben word ik uitgelachen maar ze '''ze''' zullen zien wie echt de enige koning eenooog tussen 17 miljoen blinden is maar straks na de transitie zullen julie wel anders piepen in het nieuwe klimaatnormaal daar heb ik dan ook voor gewaarschuwd maar het ging altijd alleen maar over wat screenshiotjes van whatsapps en zogenaamde jodenhaat terwijl ik de nieuwe koning der joden ben hosanna als dan alles gaat versmelten in een hight tech lockdown internet is iedereen soroslaaf in de mijnen van billgates en dan is het van ja jaaaaajajaja hadden we nu mar naar gekke tsjerrie geluisterd jankieboeoeboe maar dan zit ik lekker met mijn complotmarmot en mijn holebimaatjes van dds in forumland onze cryptocoins te tellen en luisteren we naar mooie liedjes die zijn geschreven door onze betrokken medestrijders uit purmerend dan denken jullie terug aan hoe ik, de grote, de wijze, de enige, de ware, de reusachtige, de onfeilbare, de ultieme, de alfa en omega, de geweldenaar, de veroveraar, de versiergoeroe waar alle vrouwen mee willen neuken vooral als ze nee zeggen al lang zag aankomen dat het Nieuwe Virus Normaal D66 Kartel een aanval op de natiestaat was gemanipuleerd door lgbthqblacklivesmatter om iedereen vooral blanke europeanen te koppelen aan de matrix terwijl ik dit dus allemaal echt niet verzin het staat allemaal geschreven in boeken die alleen ik lees want ik lees honderd boeken per dag terwijl ik tegelijk romans schrtijf en ons partijprogramma verherdoorontwikkel maar krijg ik daar ooit complimenten voor nee jammer ik had jullie hoger ingeschat daarom wil ik graag geld voor een landgoed op een eiland en dan een nieuwe communezuil en dan radicaal vanuit de radix helemaal vooruit dan maar in je broekje ik heb gezegd, was getekend thierry de onbewogen beweger: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit excelsior!