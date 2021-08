Wees een beetje lief voor de Fransen vandaag, want die kregen een dag na hun Olympische serotonineboost weer een flinke realiteitscheck over de staat van het land. Een Rwandese vluchteling bekende dat hij een Franse priester heeft vermoord en het lichaam van de geestelijke werd niet veel later gevonden. De 40-jarige moordenaar is dezelfde man die een jaar geleden de kathedraal van Nantes in de fik stak. Daar had hij om onbekende redenen op drie plekken in de kerk brand gesticht, waardoor onder meer het beroemde orgel uit 1621 en enkele kunstwerken verloren gingen en het gebouw zwaar beschadigd raakte. Die had natuurlijk allang op het vliegtuig naar Rwandistan moeten zitten, maar Frankrijk kon hem niet uitzetten omdat hij nog voor de rechter moest verschijnen. De stokbroden lieten hem in afwachting van het proces wel vrij door Frankrijk huppelen, waar hij onderdak vond bij andere wang toekerende religieuzen. Een clubje waar ook de vermoorde priester bij hoorde. Het hele verhaal is een enorme bureaucratische clusterfuck en het is dan ook geen verrassing dat Le Pen meteen vol op het (nog niet afgebrande) orgel gaat om dit tot een voorbeeld van een gefaald systeem te maken. Dit tot woede van minister Darmanin, want die vindt dat nu vooral over het slachtoffer moet gaan en niet over de dader en het bijbehorende systeem waar deze minister medeverantwoordelijk voor is. Het loopt dus weer flink in de soep met met immigratiebeleid van de Fransen, maar gelukkig is dat een ver-van-ons-bed-show en zou zoiets hier nooit gebeuren. Iemand nog een Miele?