Time Out! Even m'n hoofddoekje goed doen. Ho wacht; het zit weer los. Nee sorry, zo weer klaar. Oeps, ja kan gebeuren, schiet weer los. Maar NU grijp ik je. Ho stop, ff een wardrobe malfunction weer. Ja, altijd lastig drukknoopjes en bokshandschoenen. Maar kopvodden vastmaken is belangrijker dan winnen meedoen. [Tegenstander: zucht, had ik m'n breiwerkje maar meegebracht:] Zo, het zit weer. KOM VECHTEN DAN.