How do we reach these kids. Nou, zo dus. Want afgelopen weekend kon je "Tijdens het wachten na de prik zittend luisteren naar de DJ die op dat moment draait. Om plaats te maken voor anderen kun je maximaal 30 minuten blijven zitten." Vaccinatorcoördinator Karo Rozeboom was optimistisch. "We doen dit om de drempel wat te verlagen, jongeren die denken: ik wil die prik wel, maar ik heb geen afspraak gemaakt. Je kan hier gewoon makkelijk binnenlopen. Natuurlijk, mensen die absoluut tegen zijn zul je niet overhalen, maar mensen die het wel van plan zijn maar geen afspraak maken kan je misschien wel over de streep trekken." Het publiek was enthousiast, maar niet onverdeeld. Eén van de gevaccineerde jongeren was skeptisch over het persuaserende effect. "Nee, dat denk ik niet, het voelt een beetje knullig, het is ook niet echt een feestje. Jongeren zijn ook niet dom. Je kan gewoon tegen ze praten, het zijn geen vierjarigen die je motiveert met een dj." Laat allemaal onverlet dat DJ Bite een totale kampioen is. VIDEO HIER.

Uit de ideeënbus!

De line up afgelopen weekend