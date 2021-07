Als je het over een wat langere periode bekijkt, hebben velen ervan geleerd, door te stoppen of er niet aan te beginnen. Ik heb zelf nooit gerookt, maar kan me voorstellen dat het moeilijk is om van de verslaving af te komen.

"De Gezonde Roker" (geweldig dat die weer online staat!) is een titel die niet alleen provoceert, maar ook zelfspot uitdrukt (denk ik).

Kurt Vonnegut schreef over roken: "The public health authorities never mention the main reason many Americans have for smoking heavily, which is that smoking is a fairly sure, fairly honorable form of suicide."