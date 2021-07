In China hebben ze tenminste nog budgetten voor de ontwikkeling van leuk speelgoed en dat resulteert onder meer in het nieuwe paradepaardje van de Chinese transportsector: een eigen maglev-trein. Vergeet de kogeltreinen en TGV's, want deze aerodynamische joekels vliegen pas echt hard tussen de ondergelopen weilanden door. De trein zweeft dankzij een magnetisch veld en ondervindt daardoor geen last van de wrijving van ouderwetse rails. Topsnelheid? Een luttele 600 km/u. De techniek is uiteraard niet nieuw en wordt hier en daar al op korte trajecten gebruikt, maar deze nieuwe unit is ontworpen voor de langere afstanden. De duizend kilometer tussen Beijing en Shanghai wordt hierdoor teruggebracht tot een reis van slechts 2,5 uur, terwijl vliegen momenteel drie uur in beslag neemt. Het enige nadeel: de banen zijn nog niet aangelegd, al bekijken verschillende miljoenensteden wel naar mogelijke routes. Het is slechts een klein probleempje, want China kennende stampen ze de benodigde trajecten in no time uit de grond en vliegen ze daar met 600 km/u van metropool naar metropool als we hier in Nederland nog steeds debatteren over het aantal tussenstops voor de Lelylijn.