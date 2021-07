Het is deze hele week OFFERFEEST. Dat is een soort van Zwarte Piet, maar dan voor de moeslims. Het offerfeest is al jaren niet meer van deze tijd, maar dat durft bijna niemand te zeggen. En dus worden er anno 2021 nog steeds babyschaapjes onverdoofd doodgemaakt. Als fatsoenlijke krant zet je dan een zin als "Dierenwelzijnorganisaties pleiten al jaren voor een verbod op het ritueel slachten" in de tekst, en dan weer -pfoei- dapper door met wegkijken, de jacht op plaatjes van roze meisjesspeelgoed in reclamefolders, straatnamen met zeehelden en huidskleuren en piemels turven bij overheidsorganisaties. Maar de allerbelangrijkste zin uit het VK-verslag over het islamitische #BabyAnimalSlaughterFest21 is toch wel. Waren er in 2007 nog 1,3 miljoen schapen in Nederland, vorig jaar telde het CBS er nog ‘slechts’ 525 duizend. Hoera. Die klimaatdoelen gaan we halen!