De Deense potloodkoning Kurt Westergaard is niet meer. Hij is de man achter de bekendste cartoon ter wereld: Mohammed met een bom in zijn tulband. Simpel in opzet, doeltreffend in betekenis. Verscheen in 2005 in de Deense krant Jyllands-Posten en veroorzaakte een ophef-tsunami die nooit helemaal is gaan liggen. Met doodsbedreigingen, moordpogingen en intense verbale haat bewezen de lange-tenen-extremisten exact het punt van deze cartoon. Deze haarscherpe observatie kostte Kurt wel zijn vrijheid. Hij kwam onder constante politiebeveiliging te staan en zelfs dat kon niet voorkomen dat een Somaliër zijn huis binnendrong met een mes en een bijl. Politie-ingrijpen kon erger voorkomen, maar het was exemplarisch voor de constante dreiging in zijn leven. Ondanks de haat wist de cartoonist het te redden tot een respectabele 86-jarige leeftijd, waar niet een booslim, maar ziekte hem helaas de das om deed. Bedankt strijder voor het vrije woord, het ga je goed.