De Groene Nieuwe Deal is een machtsgreep uit het ivoren milieu. 12.000 pagina’s wetsvoorstel, bijna net zo zwaar als Frans Timmermans zelf. Gaat u ze lezen? Je ziet de dystopie op je af komen stormen en het wordt toegejuicht alsof we samen aan onze eigen verlossing gaan werken. In Europees verband. Als één Volk, één Strijd, één Unie. Aangevoerd door de man op wie niemand ooit stemde, in een functie die voor de laatste EU-"verkiezingen" niet bestond. Maar we kunnen ons wel woedend maken over de continentale staatsgreep van een antidemocratisch instituut dat via de klimaatproxy ons gedrag, ons leven en onze (bewegings-) vrijheid wil bezetten, domineren en onderdrukken. Maar je hoeft eigenlijk alleen maar naar het screenshot te kijken van Timmerfrans, aan wie een klein klapstoeltje van Nieuwsuur dapper weerstand bood, om het hele plaatje te zien: deze obese despoot-proleet, die voor 30.000 euro per maand geen maat kan houden, gaat JOU vertellen dat je minder moet vreten, minder moet vliegen en minder moet stoken. En dan is het hele verhaal al verteld, en hebben we weer gegeten en gedronken.