In een paar dagen tijd valt er een enorme bak regenwater in Limburg. Hier in het westen is alles nu pais en vree op het weerfront. Maar opgepast: dat die bak water in Limburg valt is voor een deel toeval, zegt meteoroloog Jaco van Wezel van Weeronline. ,,Door een lagedrukgebied boven Duitsland ontstaan steeds nieuwe regen- en onweersbuien en die trekken over het zuidoosten van het land. Die situatie zit vastgeroest, al drie dagen lang ligt het lagedrukgebied op dezelfde plaats dus trekken de buien steeds over dezelfde gebieden in Limburg heen.’’ Met als gevolg dat daar tot zo’n 150 mm regen valt en op sommige plekken zelfs meer. Dus zo’n 150 liter water per vierkante meter. Van Wezel: ,,Dat fenomeen kan hier ook gebeuren, als dat lagedrukgebied toevallig even verderop had gelegen, hadden we hier die situatie gehad.’’ Klimaatonderzoeker Peter Siegmund van het KNMI tekent daar nog bij aan dat er in Limburg meer regen valt dan in het westen omdat het daar warmer is.