Huh? Staat dat er nou echt? Moment, we gaan het nog een keer lezen. Ja, staat er echt: "Zo moet er worden gecontroleerd op kunst, namen van gebouwen en foto’s die kunnen zorgen voor microagressie." HUH? WUT? Dus...het Ministerie van OCW adviseert universiteiten en hbo's zoveel mogelijk kunst, afbeeldingen en gebouwnamen te censureren omdat het anders kwetsend zou kunnen zijn voor drammende snowflakes? Damn! Een ministerie(!), gefinancierd door belastinggeld, dat vóór het censureren van kunst en zelfs gebouwnamen is! In een vrije democratische rechtsstaat. En dat allemaal omdat anders door- en door verwende amper meerderjarige snowflakes gekwetst raken en dat mag niet van de EU want dat is op een of andere manier niet 'divers' en 'inclusief'. Right. Sorry hoor, maar we kunnen gewoon niet geloven dat dit allemaal echt is. Ofwel we zijn zojuist ongemerkt in een parallel universum terechtgekomen waarin dit soort psychotisch hallucinante dystopiehandboekteksten doodnormaal zijn ofwel we hebben een afslag of tig gemist onderweg. Echt, WTF: "Dataverzameling rondom diversiteit en het geslacht van medewerkers is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor onderzoeksfinanciering." (EU eist chromosomale gegevens en bij te weinig XX toedelidokie financiering wetenschappelijk onderzoek.) "Daarnaast moeten er genderneutrale toiletten aanwezig zijn in gebouwen" (WC Eend op zeker?) "Op het gebied van onderwijs en onderzoek moeten er diversiteitsdimensies geïntegreerd worden in het onderwijs, zoals gender, etniciteit, nationaliteit en sociale klasse". (Hoi Marx! Mogguh Mao! Rijke Europeanen achterin de collegzaal, staan, merci.) 't Staat er gewoon, alsof het niks is. Een hele lap tekst bomvol SJW-intersectionalistisch jargon, niet geschreven door De Speld. Met als doodenge strekking dat censuur en een dystopisch apartheidsbeleid moeten van de EU, anders geen geld meer voor wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld naar medicatie tegen kanker of de zoektocht naar leven in het universum. Hoe is 'doe wat wij zeggen en voer apartheid in of we draaien de geldkraan dicht' anders dan 'doe wat we zeggen en stuur alle brildragers naar de Goelag of we schieten je dood'? Hoe kun je dit géén dictatuur noemen? Kers + appelmoes: "D66-minister Van Engelshoven (D66) is blij met deze handreiking die instellingen zelf invulling laat geven aan een ambitieus diversiteitsplan". JOH! (D66) Nou, zegt u het maar: zijn wij gek, leven we ineens in de Twilight Zone of is dit allemaal doodnormaal en absoluut geen bedreiging voor de vrije wetenschap? Wij weten hetook niet meer. Gun ons wat rust ja! Weet je hoe moeilijk het is als cynische stukjesschrijver wanneer de werkelijkheid de ironie, satire, redelijkheid, logica en te bevatten realiteit links inhaalt? Steeds. Maar. Weer. Micro-agressief nu. Even een genderneutraal universitair toilet onderzeiken. Staand. Met bril omlaag.