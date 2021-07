De WC-Eend is kampioen. De WC-Eend regeert, en de leugen dient hem. De WC-Eend is zelf-referentie, kijkt naar zichzelf door naar de wereld te kijken, kijkt naar de wereld door zichzelf te aanschouwen. Alles gaat uit van de WC-Eend en komt in de WC-Eend weer samen. De WC-Eend is de volmaakte paranoïde schizofreen, alles, de hele wereld vloeit door hem heen, hij is de schakel van alles, het ultieme middelpunt, zonder WC-Eend kan de wereld, kan het heelal niet functioneren.

Je herkent de WC-Eend aan zijn houding, aan zijn manier van praten ook. Alles wat anderen zeggen is voor hem steeds een tekst in een toneelstuk, in een drama dat hij zelf geschreven heeft en zelf regisseert. Niemand ziet het totaal, ziet de verbanden, begrijpt de dynamiek behalve de WC-Eend, men waart rond in een onbegrepen want ondoorgrondelijke wereld, maar de WC-Eend doorziet alles, want het grote plan is zijn plan, zijn ontwerp. De wereld is van hem. Alles is decor op een toneelvloer waarvan de grenzen door hem bepaald worden. Alles is bordkarton, en WC-Eend bepaalt de vorm en de kleur van de panelen. Waar de ander een werkelijkheid voelt, drukkend, bedreigend en angst inboezemend, ziet hij in alle helderheid de ruimte waarbinnen het drama zich afspeelt.

En als hij dan het podium bestijgt, dan kan hij de held spelen, dan kan hij iedereen naar zijn pijpen laten dansen, niet enkel de figuranten en edel-figuranten, nee ook de toneelspelers en zelfs de hoofdrolspelers, al die mensen die zelf niet beseffen zijn spel te spelen en eraan meehelpen om van hem de volwaardige held te maken, degene die boven alles en iedereen uitstijgt en met één woord of één handgebaar het verhaal een wending kan geven.

De WC-Eend werd overhoop geschoten. Dat stond niet in het script. Maar het hoofdtoneel, ook al is het verplaatst naar een geheime locatie, wordt nog steeds uitgelicht en men probeert zo goed en zo kwaad als het kan zonder de WC-Eend, en nu op eigen kracht, de volgende akte te spelen. Om maar niet wakker te worden.