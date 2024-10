THE RETURN OF THE MAARTEN (tevens stamcafé)

U heeft weer lekker ingetuned om te kijken wat of het narratief is deze week. Want feiten bestaan niet meer. Alles is emotie. Alles is frame. Alles is gespin. De waarheid is zo nep als de tieten van Vanessa van de Free Record Shop.

En daarmee zijn we in de ultieme progressieve natte droom beland. Niets is nog tastbaar en het leven is voor de meeste mensen een aaneengesloten antraciet delirium waar de enige lichtpuntjes worden gevormd door een gestage stroom opgeklopte persberichten.

Goed nieuws, burgers, we proberen hetzelfde medicijn nog een keer. Het komt vast goed deze keer.

Behalve in Amsterdam. Daar is het allemaal nog veel erger.