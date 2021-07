De chaos in Zuid-Afrika oogt misschien als een drama, maar op sommige plekken is het gewoon een komedie. Neem de plunderkoning uit bovenstaande video met zijn nieuwe 58 inch televisie en zijn te kleine auto. Staat daar te passen en meten alsof het een live sketch is waar alleen het Benny Hill-muziekje ontbreekt. Andere plunderaars geven nog het goede voorbeeld met hun dakdoos, maar die hint komt niet aan. Het is een kleine lach in een land waar het momenteel om te janken is (liveblog). Waar plunderaars complete winkelcentra leegjatten en menig bedrijf van een ongevraagde renovatie voorzien. Waar zelfs bloedbanken (WTF?) niet meer veilig zijn en vaccinatiecentra voor de zekerheid tijdelijk sluiten. En waar na 757 arrestaties, de inzet van het leger en vele beloften van de autoriteiten de rust nog steeds niet is teruggekeerd.

