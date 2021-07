En dan schakelen we LIVE over naar Den Haag waar mogelijk 'meerdere slachtoffers' zijn gevallen bij een schietpartij. "Er zijn tot nu toe zes ambulances en drie Mobiel Medische Teams gealarmeerd. Het arrestatieteam is ter plaatse", aldus het altijd rappe Regio15. "Er zijn inmiddels twee slachtoffers met spoed vervoerd. Ook in een auto in de Haveltestraat liggen één of meerdere slachtoffers." Volgens de politie zijn er 'twee personen gewond geraakt bij een ernstig geweldsincident'. Het incident vond plaats voor de deur van psychiatrische instelling Parnassia. Later meerrrr.

UPDATE 12.35 uur - "Parnassia reageert geschokt op de situatie. Bij de GGZ-instelling is niet duidelijk wat er precies aan de hand is en wie er gewond is geraakt."

UPDATE 13.09 uur - Volgens Regio15 is op de Haveltestraat een overleden persoon aangetroffen. "Bij het lichaam zou ook een vuurwapen aangetroffen zijn. De Haveltestraat is afgezet; om het lichaam zijn een tent en hekken gezet. Vermoedelijk is de rest van de dag de straat nog afgesloten t.b.v. het forensisch onderzoek."

UPDATE 13.11 uur - Politie bevestigt overleden persoon. "We onderzoeken of dit de verdachte is."