Daar sta je dan in je supersized condoom voor de rechtbank in Den Haag te demonstreren voor gratis anticonceptie. Want een rechtszaak tegen de staat was blijkbaar niet genoeg, er moest ook nog een belachelijke demonstratie bij. Waar wederom een afgekeurde carnavalsoptocht de aandacht afleidt van een serieus onderwerp met goede argumenten. Want er valt absoluut iets te zeggen voor gratis pillen, spiralen, ringen en staafjes. Anticonceptie is in 2011 uit het basispakket gehaald, omdat er fors moest worden bezuinigd op de zorg. Volgens toenmalig minister Klink leverde de maatregel 32 miljoen euro per jaar op en dat is natuurlijk onbeduidend wisselgeld voor een overheid die zonder met de ogen te knipperen honderden miljoenen euro's in een onnodige testsamenleving steekt of voor ruim vijf miljard euro aan bonnetjes kwijtraakt. Dit lijkt dan ook vooral een ideologische zet van hemelbiddende politici en een zakelijk zet van winstmargeberekenende verzekeraars. Terwijl het kabinet het geld voor deze maatregel ook prima uit het overlopende klimaatpotje kan halen. Want ondanks uw wekelijkse gehaktbal en uw benzineslurpende V8 valt de milieubelasting daarvan in het niet bij het krijgen van kinderen die u niet eens wil hebben. Van die ongewenste wezens die nog een compleet leven gaan consumeren, CO2-braken en zeehondjes knuppelen. Allemaal te voorkomen met een pilletje of een spiraaltje voor slechts een fractie van de kosten die we aan andere klimaatprojecten doneren. Dus hup, die anticonceptie weer in het basispakket, de meerderheid is tenslotte voor. Vrouwen weer baas in eigen buik, ongewenste koters afgeweerd, iedereen neuken zonder zorgen, het klimaat een klein beetje gered en deze arme man kan eindelijk zijn treurige condoompak aan de wilgen hangen. Iedereen wint!