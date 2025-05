Zeldzaam bevorderlijk nieuws in de emancipatiestrijd van de vrouw: na de pil, het spiraaltje en de benen sluiten is er nu een nieuwe vorm van anticonceptie: CHOICE. Nu willen jullie uiteraard graag weten wat CHOICE precies is. Komt-ie: een SLUIS in je BUIS. Huh? Wat is hier nou weer de bedoeling van? Nou: "Een minuscule sluis in de eileiders, dat is het plan, met klepjes die open en dicht kunnen. Klepjes open als je zwanger wilt raken. Klepjes dicht als je onvruchtbaar wilt blijven," zo lezen we in de Volkskrant. Hoe ontzettend handig, je drukt op de knop en de vrouwelijke Deltawerken openen zich om de vruchtbare lading van de man binnen te laten, druk je niet dan klotst het zoute zeewater vol op die o zo fantastische sluis. Geniaal plan, je moet alleen wel even kijken waar je het knopje laat, maar doorgaans biedt een nachtkastje uitkomst. Klein emancipatoir minpuntje: het plan is bedacht door industrieel ontwerper Peter van de Graaf, een MAN. Maar dat moet de pret vandaag absoluut niet drukken, daarom eindigen we met een applaus en springen we een heel groot gat in de lucht: eindelijk kunnen vrouwen zélf bepalen wanneer hun sluis sluit!