Spannende dag voor Kamil Egiert en Delano Geerman, oftewel het schorriemorrie dat de aanslag op Peter R. de Vries (situatie: ongewijzigd kudt) uitvoerde. Kamil blijkt banden te hebben bet Jaouad 'Joey' W., die een volle neef is van Delano en bovendien tevens ook verrassend tataa tataa een kopstuk uit de bende van Ridiouan Taghi. Oftewel: er zijn steeds meer aanwijzingen dat die schietpartij nooit gebeurd was als we niet wat harder hadden opgetreden tegen NOS Fakenieuws stickers. Vandaag staan de uitvoerders voor de rechter, die ongetwijfeld het voorarrest gaat verlengen en de kans dat de beperkingen voor de verdachten worden opgeheven zodat ze nog even een appje aan Ome Ridouan kunnen sturen lijkt ons ook klein. Ongefilterde Jeroen Wetzels (RTL) tweetstream na de break.

