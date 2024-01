Dit is dus het boek van Royce de Vries over zijn vader, de incident-toeval-patroonheilige Peter R. de Vries, de NPO-zaligverklaarde. Nu hebben wij dit boek zelf niet gelezen, maar het is een soort logboek, nietwaar? STAAT daar misschien iets in over Khalid Kasem, in het bijzonder dat hij door het OM wordt verdacht van het lekken naar Ridouan Taghi? En zo niet, staat daar iets in over Khalid Kasem die in gesprek met Peter R. de Vries (in het bijzijn van Royce de Vries) toegeeft dat hij een ambtenaar heeft omgekocht? Of staat dat NIET in dat hippe boekje? Of staat het er WEL in? Of is Royce 'zand erover' de Vries het misschien vergeten? Of was het niet nodig omdat Royce het 'onwaarschijnlijk' acht? Of omdat omkoping niet was 'vastgesteld'? OF STAAT ER WEL IETS IN HET BOEKJE OVER OMKOPING VAN KHALID KASEM? Benieuwd hoor! Goh wat zal het een geloofwaardig boek zijn!