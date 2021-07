Er zijn delen van de hersenen die bij schade (vrijwel) direct tot de dood lijden.

Dit was kennelijk niet het geval. Ook bewoog hij nog vrijwillig een arm.

Ik ging er dus ook direct van uit dat hij logischerwijs in coma wordt gehouden, om inderdaad zoveel mogelijk hersenfunctie te behouden.

We weten helemaal niet hoe hij in zijn hoofd is geraakt, of hoe veel en waar hij überhaupt geraakt is, hoelang de hersenen geen zuurstof hebben gehad is meer bepalend voor zijn toekomst, dan mechanische trauma aan bepaalde delen van de hersenen.

De hersenen zijn namelijk plastisch in het kunnen overnemen van functies. Dit wordt natuurlijk wel wat moeilijker op 61 jarige leeftijd.

Maar hoe veel bloed hij verloren heeft, en hoe lang hij buiten bewustzijn was, is volgens mij veel meer bepalend dan of er bloed uit zijn neus of oren loopt.

Dat kan juist een gunstig teken zijn (minder toenemende druk van bloedingen).