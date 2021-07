Herman van Veen komt uit Utrecht en dat is verder prima, maar die afkomst schijnt wel behoorlijk door in de lauwe oprisping van faux sentiment op zijn facebook over een schijtstraat in Amsterdam waar een bekende adviseur van onderwereldkroongetuigen recentelijk werd neergeschoten. Lieve Herman, gappie, de beide Leidsedwarsstraten zijn het afvoerputje van de hoofdstedelijke toeristenvalkuil, waar rolkofferbritten te veel betalen voor een taaie steak, tienermocro’s je op de rug tikken om straatcoke te verkopen en waar je met een beetje mazzel nog net een nachtelijke VIP-selfie kan maken met Frank Evenblij die met het wit rond de neus tot het ochtendgloren zijn depressies staat te verdrinken tussen de muurbloempjes in nachtcafés Alto of Waterhole. Over oprisping gesproken: de enige kleuren van de regenboog in de Leidsestraatjes worden onder de straatlantaarns weerspiegeld in de plakkaten cocktailkots op straat. Maar hee. Dat is ook maar een sentiment van een stel provinciale import-Amsterdammers die hier toevallig kantoor houden, en de poëzie van een ranzige liquidatiepoging nog niet helemaal voelen.