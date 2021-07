Ik vind het maar een verwarrend filmpje. Er zijn beelden van een donkere man (met kek tasje, kan z'n neus niet goed zien) en dat is DUS het slachtoffer, maar de politie juf heeft het steeds over "vrouw" en "haar" en doet net alsof die het slachtoffer is. Of is de dader geblurd en daarom hebben ze hulp nodig. Of de man die ik denk te zien (sorry, ik heb nog altijd moeite met de genderfluidity identificatie, kek tasje alleen is niet genoeg) is de vrouw cq het slachtoffer...?