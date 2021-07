Altijd weer die valse dilemma's. Of boeren of geen eten. Boeren versus immigratie. Boeren versus nieuwe babies in Afrika. Om maar niet te hoeven nadenken over de slechtere kanten van de uit de hand lopende veteeltproductie. We exporteren het vlees van het grootste deel van de in ons land gefokte dieren. Daarvoor importeren we voer vanuit andere landen zoals Brazilie, soja, dat daar de landbouwgronden uitput en regenwoud aantast. We verkopen dat vlees weer, de winsten komen vooral terecht bij enkele boeren en de banken.

Ondertussen worden zwaar de regels gelicht met de mest. Een enorme fraude is de dagelijkse praktijk in Brabant en Limburg, waarbij zowel boeren, advocaten, garagehouders, mestverwerkers en transporteurs zijn betrokken. Er gaat 500 miljoen per jaar in om. En giga-fraude waar geen controleur iets aan kan doen. Ondertussen blijft de mest hier. Dat is niet erg goed voor de omgeving.

Verder is er een enorme woningnood en zijn huizen bijna onbetaalbaar, de grond eveneens. Er liggen flinke stukken landbouwgrond, die goed kunnen worden gebruikt voor woningen, iets dat in het belang is van heel veel burgers in dit land die niet het geluk hebben om boerenland te hebben geerfd of goedkoop hebben kunnen aankopen. We moeten ons gaan afvragen of die situatie rechtvaardig is. En nee, onze voedselproductie is nog bij lange na niet in gevaar, als we iets gaan minderen met de intensieve veeteelt voor de export.