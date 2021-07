De F1-race in Oostenrijk vorige week was de saaiste van het seizoen en helaas eten we deze week onze pretzels in hetzelfde Alpendorpje. Dit maal wel met oranje gekleurde Snollebolleke-meezingers op de tribune en een zachtere compound banden voor de teams in een poging een iets andere Grand Prix te realiseren. Gelukkig was de kwalificatie de vorige keer wel spannend met slechts duizendsten van een seconden tussen sommige coureurs, dus we kunnen ons in ieder geval opmaken voor een interessante zaterdag. We verwachten de gebruikelijke strijd tussen Max ik-heb-mijn-eigen-tribune Verstappen en Lewis bijgetekend-voor-twee-jaar Hamilton om pole en vooral veel spanning in het middenveld waar het afgelopen keer allemaal bijzonder dicht bij elkaar zat. Voor Ocon en de nu 32-jarige Ricciardo een mogelijkheid om de belabberde kwali van vorige week over te doen en voor Russell een nieuwe kans om eindelijk eens in Q3 te eindigen. We schenken nog een Gösser in en gaan er eens goed voor zitten. Mach es Max!

UPDATE: Max pakt weer pole in Oostenrijk! Voor Norris, Perez, Hamilton, Bottas. George Russell voor het eerst in Q3 met zijn Williams en uiteindelijk P9.