Daar gaan we dan. Max, Max, Super Max Verstappen op pole en Lewis Hamilton naast hem. Dicht bij elkaar, zoals het al dit hele spannende seizoen gaat. Deze keer in de Oostenrijkse Alpen, waar Max al twee keer won en waar de eerste flarden van het oranje legioen hem weer aanmoedigen. Helaas ook de plek waar Jack Plooij weer terugkeert, maar dat negeren we maar even. De voorspelde regen lijkt uit te blijven, dus die variatie is ons helaas niet gegund. Toch is er genoeg kans voor actie op de baan, want naast de race om de wereldtitel strijdt Norris vandaag voor zijn derde podium van dit seizoen en kan Russell vanaf P10 zijn eerste WK-punten voor Williams ruiken. Iets dat ze daar zullen vieren als een overwinning. Wij schenken nog een Zipfer in en gaan er eens goed voor zitten. Geh Max, vollgas!

UPDATE: Max Verstappen wint deze weinig spannende race!

Uitslag

Extra entertainment: Dragracen met F1-auto