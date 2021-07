Het jaar 2021 zou best wel eens in kunnen gaan als het jaar waarin politiek Nederland definitief zijn schijn van onschuld verloor. De schijn van de wat onhandige, struikelende bewindsman (m/v) die het heus allemaal wel goed bedoelt maar het even wat onhandig aanpakt. Daarna helaas wat vervaagde herinneringen heeft en eventueel dan maar sorry zegt.

Natuurlijk is er ook binnen onze regering sprake van 'dingen die niet goed gaan', 'voortschrijdend inzicht', 'verkeerde inschattingen' en dergelijke. Maar na de affaire Omtzigt wordt het zelfs voor de laatste naïeveling wel erg moeilijk om de affaire Kaag nog te interpreteren als een goedbedoelde, oeps, foutje, misser. Voor het eerst hebben we in het hart van het democratische proces te maken met aanwijzingen van gerichte opzet in het beïnvloeden van het stemproces door het inzetten van de publieksomroep, de facto een D66 bolwerk, voor propagandistische doeleinden.

Het lijkt erop dat er aangestuurd wordt op 'interne onderzoeken' bij de VPRO en een oordeel van een 'onafhankelijke ombudsman'. Die zullen dan wel rapporten maken waar we dan een tijd op moeten wachten, waarna een lang, verhit debat rond drie uur in de ochtend, met een moe-gelulde oppositie, gaat leiden tot het verwerpen van een motie van wantrouwen of afkeuring. Gewoon een ander geitenpaadje naar Rutte 4, zogezegd.

Onze democratie is gebaat is bij een meer grondig onderzoek. En een dergelijk onderzoek is te belangrijk is om via allerlei kleine WOB-verzoeken uit te voeren, al is het maar omdat het aantal media-optredens van Kaag in de aanloop naar de verkiezingen nauwelijks te tellen is. Het campagneteam van D66 dat communiceert met de publieke omroep over inhoud en uitzendmomenten geven voldoende aanleiding om verder te gaan graven. Het ligt in de rede te vermoeden dat er afspraken zijn gemaakt over inhoud, vragen, tijdstippen die wél door D66 maar niet door iemand van de oppositie gemaakt hadden kunnen worden.

Helaas is er denk ik geen instantie die bij ministerie en alle publieke omroepen kan binnen vallen en alle, maar dan ook alle communicatie kan confisceren die enig verband houdt met één van de vele, vele optredens van mevrouw Kaag in de aanloop naar de verkiezingen. Maar we moeten alles weten. Er moet een soort superWOB komen. En aanhangende deze WOB moet eventueel vastgesteld worden dat verdere formatie geen zin heeft, aangezien immers de verkiezingsuitslag wellicht ongeldig verklaard kan worden. Zelfs de tweede kamer, immers een resultaat van die verkiezingsuitslag, kan hier niet over beslissen. Dat moet dus een rechter doen.

Happy reces!