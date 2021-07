Na afschaffing van het melkquotum geen regulatie door overheid. Het was investeren of kappen voor de melkveehouders. Een soort van "tragedy of the commons". Deze investeringen zijn gedaan voor 10-15 jaar en na 5 jaar veranderd de overheid het spel van wege stikstof. Niet dat verzuring van de natuur niet bestaat, maar kennelijk was het niet nodig er iets aan te doen of onder controle te houden bij afschaffing van het quotum. Boeren moeten nu worden uitgekocht of 'stikstofruimte' te creëren. Tegelijk hebben we overspannen woningmarkt door ongecontroleerde bevolkingsgroei door migratie en geld wat rendement zoekt doordat ecb rente heeft afgeschaft. There is something rotten in the state of denmark.