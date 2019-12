Foto gevonden in een agrarische appgroep. We zien boer Mark van den Oever op een FDF-bijeenkomst (met Sieta van Keimpema, op de rug gezien). Iedereen en zijn moeder valt nu over Van den Oever wegens een onhandig media-optreden, met WOII-vergelijkings. Stomme opmerking uiteraard. Vinden ze zelf nu ook.



Maar give the guy a break. Die knakker zit het hele jaar halfboos op een trekker, en niet de godganse dag op sociaalmedia en/of in een VVD66 media-klasje waar door bi-inclusieve bestuursbuklaven geleerd wordt hoe pers, lobbyhoeren en Het Publiek tevreden moet worden gehouden.



Interessanter is eigenlijk die Kaart van Nederland achter boer Mark. Wat zijn die zwarte stipjes in ons Nederlandje? Distributiecentra? Hooivork opslagplaatsen? Ondergrondse tankstations voor Rode Diesel? Bunkers met carbid? Tjokvolle giertanks van 100.000 liter om de Randstad mee onder te spuiten? Pokon-labs?



Of toch geheime loodsen met voedselpakketten voor de komende hongerwinter?