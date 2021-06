Dit comment wil ik u niet onthouden.

Norbert Tijhuis

En zo betrouwbaar is deze vrouw, ja, ja, lees en huiver hoe politici liegen en bedriegen en graag op de hoogste troon willen zitten, en dit soort vrouwen heeft de heer Rutte binnen gelaten

Mevr. Sigrid Kaag stelt zich beschikbaar voor de functie van Minister President van Nederland.

Maar wie is ze eigenlijk.

1. Zij beschaamde het vertrouwen van dit ministerie. Zij vertrok eerder bij het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken nadat zij uit haar vertrouwensfunctie bij de afdeling ‘Politieke VN-zaken’ van dit ministerie was gezet. Dat was omdat de leiding van BZ had ontdekt dat zij in het geheim met een vertrouweling van Yasser Arafat was getrouwd. Zij beschaamde dus het vertrouwen van dit ministerie en wist niet goed om te gaan met gevoelige informatie. Dat alleen al maakt iemand ongeschikt als staatssecretaris op een ministerie waar uiterst vertrouwelijk met informatie moet worden omgegaan, denk aan de internationale samenwerking inzake terrorismebestrijding.

2. Haar persoonlijk leven is nauw verbonden met een terroristische organisatie. Haar Palestijnse man, Anis al-Qaq, was namens de Palestijnse terreurorganisatie PLO ‘Onderminister van Planning’. Dat was in een tijd dat zijn baas Yasser Arafat opdrachten gaf om terreuraanslagen te plegen. Dat kan betekenen dat haar man persoonlijk de hand in terreur heeft gehad.

3. Zij heeft bewondering voor terroristen. Sigrid Kaag heeft in haar woonkamer prominent een foto van Yasser Arafat (zie foto hieronder). Yasser Arafat geldt als “de vader van het moderne terrorisme”. Zijn hele leven heeft hij zich bezig gehouden met weerzinwekkende terreur. Duizenden onschuldige mensen zijn op bevel van Arafat vermoord. Niet alleen Joden en Israëli’s, maar ook vele Jordaniërs, Libanezen en Palestijnen – zowel politieke tegenstanders als Arabieren die wel in vrede met Israël wilden leven.

4. Zij heeft goede banden met terreurorganisaties. Sigrid Kaag beroept zich in interviews geregeld op haar goede relatie met de sjiitische terreurorganisatie Hezbollah. Wie is daar nou trots op? Naast veel terreur in het Midden-Oosten pleegt Hezbollah ook terreur op Joden wereldwijd, zoals de aanslag op een Joods gemeenschapscentrum in Argentinië waarbij 85 onschuldige burgers gedood werden. Haar laatste slechtoffer een Joods meisje, vermoord door Palestijnse terroristen. En als klap op de vuurpijl het terughalen van IS vrouwen.

5. Pro-terreur. Haar kinderen lijken pro-terreur te zijn opgevoed door hun ouders. Zo likete haar dochter Janna “Marwan Barghouti for president” op Twitter. Deze Marwan Barghouti is tot vijf keer levenslang veroordeeld wegens bewezen betrokkenheid bij drie terreuraanslagen waarbij vier Israëli’s en een Griekse monnik werden gedood. Maar vermoed wordt dat hij nog minstens 33 aanslagen met in totaal 21 doden georganiseerd heeft.

6. Zij is haatdragend naar een bevriende democratische natie. De democratisch gekozen Israëlische premier Netanyahu noemde zij onder meer “een racistische demagoog” en “geen vertegenwoordiger van vredelievende Israëli’s”. Zij werkte voor de UNWRA, de VN organisatie die alle Palestijnse nakomelingen van vluchtelingen opgesloten houdt in kampen. Dat zou nodig zijn, zo wordt hen wijs gemaakt, omdat zij daardoor ooit naar Israël zullen mogen verhuizen. Daarom moeten zij – zelfs als zij in gebied wonen met Palestijns zelfbestuur, wat geldt voor de meerderheid – in afschuwelijk overbevolkte kampen blijven wonen. In deze kampen worden zij door de UNWRA opgevoed met antisemitisme, haat tegen Israël en verheerlijking van de jihad.

7. Zij heeft nauwelijks verbondenheid met Nederland of met het Nederlandse beleid. Haar kinderen noemt zij ‘Palestijns’. Als haar kinderen Palestijns zijn en dus niet Nederlands, wat doet zij dan in een Nederlands kabinet? Ook beleidsmatig gezien is Sigrid Kaag een heel merkwaardige keus voor een staatssecretaris. Sigrid Kaag herkent zich niet in Nederland, want zij constateert “dat Nederland gedurende mijn [tientallen jaren] afwezigheid nogal is veranderd”. Zij vindt migratie “een verrijking voor de Nederlandse samenleving”. Zij is daarom tegen opvang in de regio, iets wat juist een speerpunt is van het buitenlandbeleid van het kabinet.

Nederland staat de komende jaren voor grote uitdagingen, ook wat islamitische terreur betreft. Het is van groot belang om ministers en staatssecretarissen benoemen die deze dreiging en de bestrijding daarvan serieus nemen.

Sigrid Kaag heeft laten zien dat zij hiervoor niet de meest aangewezen persoon is voor Minister President.