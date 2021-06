leuk artikel uit de Stentor van een paar jaar terug:

Een klap met die hamer was voldoende om een bevroren wissel weer tot leven te krijgen, zegt Ton Bultman van de Veluwsche Stoomtrein Mij. VSM.

"Nu zien mensen van Pro Rail in Zwolle op een computerscherm dat er ergens een wissel niet functioneert. Dan moet er eerst contact worden opgenomen met een aannemer die de betreffende wissel in onderhoud heeft. Vervolgens moet die aannemer een mannetje bellen die moet gaan checken wat er aan de hand is voordat er gerepareerd kan worden. Die treinverbinding ligt er ondertussen natuurlijk uit."

De toeristische spoorwegmaatschappij VSM beschikt dan niet over wisselverwarming maar wel over een man met de hamer. "En voor ons is dat natuurlijk ook een stuk eenvoudiger, want wij hebben op het traject Apeldoorn-Eerbeek maar twaalf wissels. En die zijn ook niet elke dag allemaal in bedrijf."

Als een wissel vast komt te zitten zit het probleem, zo legt Bultman uit, niet zo zeer in het mechaniek van de trekstang die de wissel omzet. "Het probleem is dat de tong, de spoorstaaf die naast de vaste rail ligt, en moet worden omgezet, vastvriest aan de andere spoorrail. Met een simpele klap van de hamer is het probleem uit de wereld. Je moet even het ijs breken."