Sorry maar we gaan toch echt nog wel even verder we told you so'en over de propagandavideo voor Sigrid Kaag die wij inmiddels zo goed kennen. Terwijl de VPRO (waar oud-D66-medeweker Lennart van der Meulen directeur is, told you so) in zijn journalistieke hempie staat wegens de onthullende onthullingen van GeenStijl, zoekt Martin Bosma steun voor een Kamerdebat met minister Arie Slob, die in antwoord op Kamervragen loog dat D66 zich niet met de documentaire (betaald met diverse subsidies waar D66'ers over gaan, told you so) had bemoeid en daarvan de VPRO de schuld geeft. Maar ook voor de waakhonden van de NPO (waar D66-stemmer Shula Rijxman de baas is, told you so) is er werk aan de winkel. Want de NPO heeft uiteraard gewoon regels en er zijn zelfs organen die toezicht houden op die regels.

Zo is er de NPO Ombudsman Margo Smit, die toezicht moet houden op de naleving van de Journalistieke Code NPO. Daar staat onder anderen in dat 'druk van buiten' 'geen' (dus niet: 'een beetje', of: 'misschien iets met gordels, champagne in Niger of 'afzeiken' van moties') invloed mag hebben op de inhoud van de productie.

Code NPO

Dat is niet echt te rijmen met "we passen de V.O. aan", "verwijderd", "verwijderd", "aangepast", "Alle directe verwijzingen naar partijen van Sigrid naar partijen verwijderd en 'dat mens' in begin". Of wel?

Praktijk NPO

Ook staat er in de journalistieke code:

Code NPO

Dat is niet echt te rijmen met "we hebben er gisteren twee gespecialiseerde bedrijven naar laten kijken, en wat je er ook aan doet, het blijft zichtbaar".

Praktijk NPO

Verder lezen wij:

Code NPO

En dan vragen wij ons af waarom de 'onafhankelijke' filmmaker dan aan Sigrid Kaag het advies geeft om te liegen en te doen alsof ze de film niet heeft gezien.

Praktijk NPO

De NPO-Ombudsman laat aan GeenStijl weten dat ze al van de zaak op de hoogte is en er onderzoek naar gaat doen. Wij zijn benieuwd.

En dan is er ook nog het Commissariaat voor de Media (lol), dat er getuige zijn eigen jaarverslag toezicht op houdt dat redacties "onafhankelijk van politiek" werken.

Commissariaat voor de Media

En daarmee zijn we weer bij alle wijzigingsvoorstellen van het het ministerie en D66 die door de VPRO braaf gehonoreerd werden.

Media

Het Commissariaat voor de Media snapt niet helemaal hoe media werken, dus kan nog niets aan GeenStijl laten weten over deze situatie.