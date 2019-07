Iedereen heeft het altijd wel over de Europese Commissie enzo maar in Nederland kunnen we er ook wat van qua via vriendjespolitiek totaal disfunctionele koekwausen goedbetaalde baantjes toeschuiven. NRC Handelsbad licht de tegel van het Commissariaat voor de Media en ziet alleen maar uit de staatsruif vretende pissebedden. Het blijkt een grote teringbende te zijn waar het personeel ieder jaar gillend de deur uit rent omdat de drie commissarissen aan het hoofd van de organisatie als een soort Politbureau regeren over hun media-imperiumpje.

En wat voor commissarissen. De enige die er nog zit heeft is Jan Buné, een accountant met een berisping van de tuchtrechter aan zijn broek die hij voor minister Slob heeft verzwegen. Eric Eljon kluste in een verzwegen nevenfunctie bij als lobbyist en is al een tijdje geschorst omdat hij in een boek heeft opgeschreven wat een verschrikkelijke mensen er toch allemaal in Hilversum rondlopen.

Maar het ergst is toch wel Madeleine de Cock Buning. Wij vonden haar al stom toen ze werd aangesteld als Hoge Nepnieuwscommissaris van de EU, wij vonden haar nog stommer toen ze GeenStijl een dolk in de rug stak in onze strijd tegen nepnieuws en we moesten vooral heel hard lachen toen ze er in weer een andere nevenfunctie een rommeltje van maakte bij het Stedelijk Museum. En nu blijkt dat De Cock Buning haar nevenfuncties zelf ook niet meer goed uit elkaar kon houden. "Voorzitter De Cock Buning is juist weer heel druk bezig met haar betaalde bijbaan in Brussel als voorzitter van de High Level Expert Group on Fake News and Online Disinformation om nepnieuws aan te pakken. Daartoe zet zij regelmatig een deel van werknemers van de Nederlandse toezichthouder in. Het levert interne discussie op of dat wel kan."

En dat is nog niet alles. "Over omroepen op de eilanden van Caribisch Nederland die ze samen met Eljon en hun beider zoons bezocht, zegt ze: „Wij hebben heel veel plezier gehad met al die idiote bestuurders. (…) Sommige omroepen zaten in kippenhokken met twee mannen en een draaitafeltje”." Het gore lef Madeleine de Cock Buning. De echt idiote bestuurders waren de leden van het Commissariaat van de Media, die naar Saba gingen om te praten over de vrijheid van meningsuiting op tv, terwijl er geen tv-zenders op Saba zijn. En wat die deden die zoons daar?

Na tien jaar zit de termijn van De Cock Buning als commissaris erop. U mag nul keer raden. "De net afgezwaaide voorzitter De Cock Buning heeft de komende tien jaar recht op wachtgeld van in totaal 6,5 ton. Het Commissariaat laat weten dat De Cock Buning „zo kort mogelijk en in ieder geval niet langer dan een jaar” gebruik gaat maken van de wachtgeldregeling." Kennelijk gaat Het Commissariaat ervan uit dat er organisaties zijn die op iemand zitten te wachten die er in haar vorige functie zo'n ontiegelijke puinzooi van heeft gemaakt. En daar heeft het waarschijnlijk nog gelijk in ook. Want als je in Nederland eenmaal op de baantjescarrousel zit, dan lazer je er niet meer af.