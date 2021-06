Zet Sarina Wiegman maar voor de groep, ik denk dat zij wel goed in staat is om die bundeling van talent, ego, belangen enzovoorts te managen.

Uiteindelijk is dat wat de coach als belangrijkste taak heeft. Is een groep slecht uit zichzelf gemotiveerd, dan moet je daar hard ingrijpen of anderen selecteren.

Dat de Boer nu de zwarte Piet krijgt is in juist omdat hij eindverantwoordelijke is. Wil je daar niet op afgerekend worden, dan had hij politiek leider van ons bananen-koninkrijk moeten worden.

Toch is het niet juist om alles aan de Boer op te hangen. Deze groep heeft echt het nodige talent, maar de inzet was zeer matig. Vergelijk dat toch eens met de passie die we in het toernooi gezien hebben bij bv Hongarije, Kroatië, Oostenrijk, Zwitserland.