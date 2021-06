Censureert de Efteling eindelijk eens wat kwetsends uit het micro-agressie-aanbod, is het weer niet goed. Hier, uitgebreide klaagbief in de Volkskrant (ja, DUH, Volkskrant-lezers en klagen...). Over hoe de Efteling na het uitmoorden van alle inboorlingen nog steeds niet inclusief genoeg is voor een BIJ1-landdag. Want die kitscherige NCRV-fantasie van Anton Pieck is rape culture met zijn seksitische sprookjesverbeelding? Mannen Mensen met erectiestoornissen voelen zich onveilig bij Lange Jan? Holle Bolle Gijs moet body positive? De Python kan echt niet meer aldus Partij voor de Dieren afdeling Kaatsheuvel? Sowieso, die hele kut-Efteling is onbetaalbaar leed met te lange rijen, vechtende tokkies, opnames van TROS Zomershows en te weinig parkeerplek in het hoogseizoen? Van poffertjes krijg je kinderkanker? Neen. Jackie June ter Heide (name says it all) uit Weesp heeft iets gezien in de Efteling waar de gruwelen in Auschwitz bij verbleken: een transfobe koning die zijn lakei (M) in jurk belachelijk maakt! NEEEE! Ten eerste: het is een sprookje. Ten tweede: het is niet echt. Ten derde: het is fictie. En kom ons nou niet vertellen dat je kind van ZEVEN (7)(!) 'transgender' is en hoognodig aan de hormoonkuren moet want kindertjes van zeven gaan graag naar pretparken voor de pret, spelen met barbies en soldaatjes, hebben posters van boy/girlbands op hun kamertje hangen, geloven nog in utopische maar onware dingen waar GroenLinksers ook in geloven en als ze in Afrika wonen gaan ze op die leeftijd in het leger. Maar bezig met hun gender zijn ze niet. Volwassenen zijn bezig met de gender van kinderen, dat wel. Vroeger noemde je zoiets gewoon kindermishandeling en kwam Jeugdzorg netjes je kinderen afnemen, maar dat was nog voor de neo-marxistische millennial revolutie (D66). Kinderen van zeven horen niet bezig te zijn met WOKE ideologie die ze alleen maar kunnen weten omdat mappie en pammie hun kind hebben geïndoctrineerd met gesubsidieerde identiteitsvernietigende KRONCRV-aids gericht op minderjarigen waarmee je vooral verknipte seriemoordenaars kweekt. Ontzettende opvoedpluis, FAAL! Gaarne sofort stoppen met je kind naar de kindernevendienst van het Deugend Weesper Volksleger sturen, Volkskrant-abonnement opzeggen, en, in Godsnaam, nooit meer naar de Efteling gaan. Beter ga je vaak op vakantie naar Hongarije.