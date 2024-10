Nederland is TERUG, verankerd in zichzelf, bewust van verleden, heden en richting. De bovenstaande nieuwe van Geert Wilders' favoriete stad is een hit. Dusdanig zelfs dat twee """jongeren""" er ingebroken hebben om het op 19 augustus als eerste mee te maken - en hun identiteit is inmiddels bekend. Vakblad Loooopings.nl schrijft: "Het gaat om twee minderjarige bezoekers. Hun identiteit is ook bekend bij de redactie van Looopings. (...) Niet eerder vertoonde filmpjes laten ook zien dat de jochies zich achter de schermen misdroegen: met een spuitbus kalkten ze een penis op een vloer en een muur achter de schermen."

Maar wat te denken van de legale route sinds de officiële opening vanochtend. "Al om 06.00 uur in de ochtend stonden de eerste fans al voor de dichte toegangspoort. (...) Binnen een halfuur nadat het park vroeger opende stond bij de attractie al een rij van meer dan vier uur. (...) Door de drukte is zeker één gast onwel geworden in de wachtrij. Zij is behandeld door EHBO-verplegers van de Efteling."

En buiten de Efteling was het bijna even ondoenlijk. "Ook de wegen rondom de Efteling slibben dicht. Het verkeer op de Europalaan richting de ingang, maar ook in Kaatsheuvel zelf, staat vast. Verschillende automobilisten besluiten namelijk binnendoor te rijden, in een poging om de drukte te omzeilen, maar komen daarna alsnog niet verder."

Toch kent de toestand niet enkel verliezers: "Ik zou nu meteen lekker naar de Python lopen of de andere attracties. Zalig, korte rijen dan", schrijft Michel op Facebook.