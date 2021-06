Goed, de kannibaal weg.

Doe dan ook gelijk alle 1001 nachten attracties weg!



In de sprookjes van 1001 nachten wordt op vele plekken de slavernij, en sex-slaverni (lees; de concubines uit de harems, bijv die van de plunderaar-kalief haroen al rashid die vele sexslaven van allerlei verschillende rassen had, dus ook blanke) wordt verheerlijkt. De plek van andere slaven (mannelijke, zwarte slaven én blanke slaven, mamelukken) in die cultuur wordt beschreven alsof het de normaalste zaak van de wereld is, inclusief de straffen die ze konden krijgen.

Niet meer van deze tijd, dus ..



Weg ermee!

Een paar fragmenten als voorbeeld:



".. hundred memlooks, and a hundred concubine slaves, and a hundred male black slaves, and a hundred female slaves, and sent them all to him as a present."

"the market was filled with all varieties of female slaves, Turkish and Greek and Circassian and Georgian and Abyssinian"



www.gutenberg.org/files/34206/34206-h... (zoek op 'slave', 'Black slave', 'white slave', 'female white slave' en 'memlook' )



Weg met de verheerlijking van slavenhandel!

Weg met alle 1001 nachten attracties in de Efteling.