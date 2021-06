Naast lullen over foebal, fietse, feestende mensen in een Vrij Land, Amsterdam dat zuipt en naait (livestream⬆) & verschrikkelijk vrouwenleed voor Salma Hayek (beeld) moeten we vanavond praten over de werkelijk fenomenaal legendarische tweet van misdaadjournalist, Half-Hongaar en Tegel-winnaar Mick van Wely (wiki). Zelden zag de stijlloze vakjury van Tweet van Het Jaar zulk een verwoestende venijge vierluik, die feilloos aangeeft wat er misgaat met de "verbinding" in het Falende Multiculturele FopUtopia alias Narcostaat Nederland. En dan te bedenken dat de politie over vijf jaar 35% wouten met een niet-westerse achtergrond in dienst wil hebben. Dat was zelfs de 2 april-grap van dit jaar. Iemand nog een stageplek?

