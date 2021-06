Alstublieft, het complete programma 'Inclusie en Diversiteit' van de gemeente Amsterdam (stad van hoop). Kost wat, heb je ook wat. Alleen, wat precies? Ja pijlers als: "Inclusie - Inclusieve werkcultuur" en "Pijler Diversiteit - Vergroten representativiteit". Dat ligt voor de hand, maar wat te doen met "Overkoepelende thema's"? Of: "Programma aanpak"? Welk programma, welke thema's? En wat is die rare paarse stip in het midden?

Wie zijn "Draagvlak: netwerken ambassadeurs (lol) directies stadsdelen collega’s" precies en wat doen ze in het midden van die rare cirkel? Wat is "inclusieve matching" (in godsnaam) en waarom staat "TNO-onderzoek behoud en doorstroom medewerkers met een niet-westerse migratieachtergrond" (waar ligt eigenlijk de grens van het 'Westen'?) bij "inclusieve matching, behoud, doorstroming"? WTF is een "dwarskijksessie of rondetafelgesprek"? Waarom klinkt "Introductie training over inclusie trekkers actieplannen" zo doodeng? Is "inclusieve inkoop" serieus bedoeld?

"Tussen wal en schip" klinkt dan weer wel erg herkenbaar voor de gemeente Amsterdam. Maar vooral: wat zijn al die kleurtjes in die vakjes? Hoezo is iets wat in Q4 2021 pas begint nu al een 'activiteit in uitvoering'? "Om dit te bereiken is zowel een sprint als een marathon nodig". HAHAHAHA. De gemeente Amsterdam en 'sprinten'! Wat een doodzieke cynische grap.

Aangezien we van de introductievideo ook al niks wijzer werden, al LOLden we om "niet vragen hoe iemands weekend was is ook een vorm van ongelijkheid", laten we het maar aan de reaguurders over. Opdracht: schrijf een essay met als openingszin het bloedstollend dystopische "Er heeft te lang een gevoel van vrijwilligheid rondom de thema’s inclusie en diversiteit geheerst" en leg in je essay uit wat die rare cirkel hieronder betekent (grote versie hier), hoeveel belastinggeld dit allemaal kost en waarom je dus nooit maar dan ook echt nooit GroenLinks moet stemmen.

Goede inzenders maken kans het hele subsidiebedrag teruggestort te krijgen op de bankrekening door oud-wethouder Pieter Hilhorst (PvdA). Succes!

Nou vooruit. Hier nog iemand van regenboog