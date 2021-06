Leuk om dit ook eens een keer mee te maken, want normaal hoor je alleen maar dat het fantastisch gaat met 'behandelde' tbs'ers. Al helemaal als ze op verlof zijn, successysteem dat het is. Echter, een tbs'er op 'onbegeleid verlof' (lees: iemand die gestraft zou moeten worden wordt dat lekker niet en mag juist vrij rondlopen op straat) heeft zich aan kinderen vergrepen. Okee, in Venray, maar toch. Je zou trouwens ook kunnen zeggen: dan woon je al in Venray en word je ook nog eens betast door een tbs'er, hoe kut kan het leven zijn? Hoe dan ook, drie minderjarige kinderen zijn nu getraumatiseerd omdat 'we' in Nederland vinden dat mensen die graag minderjarige kinderen betasten niet moeten worden opgesloten maar 'behandeld' en als onderdeel van die 'behandeling' vrij rond mogen lopen. Op kosten van minderjarige kinderen die daarvan slachtoffer worden, maarja, eigenlijk zijn dat natuurlijk de daders, het enige echte slachtoffer is die arme tbs'er die nu nog langer in 'behandeling' moet en maar het allerbeste een geheime relatie kan aangaan. Nu maar hopen dat deze tbs-kliniek een opendeurenbeleid heeft zoals die 'kliniek' in Den Dolder en dat er lekker veel drugs, wapens en mobiele telefoons naar binnen kunnen worden gesmokkeld zoals in de meeste tbs-klinieken. Dit artikel sluit af met een hartverwarmend gebaar: de tbs-kliniek De Rooyse Wissel (gebeurt verder nooit wat) laat weten "erg geschrokken" te zijn. Dat zullen de ouders van die getraumatiseerde Venrayse kindertjes leuk vinden!