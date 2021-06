Ja, wij zijn natuurlijk vóór huisdieren en sowieso dieren want liev. De meeste GS'ers alhier zijn trots baasje van tenminste één viervoeter danwel een terrarium vol hagedissen (Ronaldo). En ook steunen wij 114 Red Een Dier, dierenridder Dion Graus, dat verlepte mens van die zeehondencreche in Pieterburen, zijn we tegen bioindustrie, voor meer paardenstront op straat en neuken we liever wijven dan geiten. MAAR! Maar...er zijn ook grenzen. Die grenzen worden overschreden zodra dit soort beelden op de socials verschijnen. Fido en Poekie in een juichcape. Een hond die Hondtelaar heet. Pepitaatje in een brulshirt. Adje de adder met een oranje helmpje op. Oranje schaamluizen. Cavia's die Mephis en Depay worden genoemd. Poedels met oranje kleurspoeling. Paarden en ezels met juichcapes om. Parkieten met een 'vliegende kiep' bordje aan hun kooi. Oranje goudvissen. Strontvliegen in het rood, wit en blauw. En natuurlijk alle leeuwen in alle dierentuinen met oranje lintjes in de manen en oranje geverfde staartpunt en ze heten allemaal Daley Blind. Echt. STOP DAAR EENS MEE! Sportverdwazing, sportzomer en oranje-aids is opzich al terreur, maar laat tenminste huisdieren met rust. Alsof Snuitje en Snufje het niet al warm genoeg hebben onder die kilo haar en graag een glimmend oranje trainingspakje dragen in de zomerzon. Honden met hoedjes en zonnebrillen, de huispoedel met oranje gips aan z´n gebroken pootje, katten met een oranje wuppie op het koppie geplak...c'mon people! Dit soort dingen kunnen natuurlijk niet zonder consequenties blijven. Als dit niet stopt zullen wij maatregelen moeten nemen. Pijnlijke, dieronvriendelijke maatregelen. Daarom stellen wij zowel Omroep Gelderland, die toch al makkelijk beïnvloedbare en volgzame Gelderse burgers (waarvan de meerderheid hoogbejaard is) bewust aanzet tot dit laakbare gedrag, als de oranjecriminele baasjes in kwestie een ultimatum: of jullie stoppen vandaag nog met dit laakbare gedrag of Frank de Boer gaat nooit meer in 4-4-2 opstelling spelen en zet Simon Tahamata in de spits. Capice? Laat dieren gewoon dieren zijn. Anders laten we de veagan streaker los op het voetbalveld. En moeten alle dierenbezitters verplicht in therapie met Rutger Bregman. Naakt.

Het leeft enorm!